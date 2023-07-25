В Казани стартовала запись на регистрацию брака в День города и республики

Зарегистрировать брак в эту символичную дату получится с 10.00 до 15.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Казани могут зарегистрировать брак в День города и республики Татарстан - 30 августа. Запись на проведение церемонии бракосочетания в Центре семьи «Казан» в эту символичную дату уже стартовала, сообщает мэрия города

Зарегистрировать брак 30 августа получится с 10.00 до 15.00. Заявление можно подать в электронном виде, через портал Госуслуг или лично - в управлении ЗАГС Казани по адресу: улица Меридианная, 4.

Ранее стало известно, что на этой неделе в Татарстан вернется жара до +34 градусов.

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