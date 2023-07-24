На этой неделе в Татарстан вернется жара до +34 градусов

Временами ожидается ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 25 июля будет облачная погода. В отдельных районах республики пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра будет достигать от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем - до +28 градусов.

В среду, 26 июля, дожди и сильный ветер сохранятся. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, днем и вовсе вернется 30-градусная жара.

В четверг, 27 числа, ночью уже будет от +17 до +22 градусов, днем воздух прогреется до +34 градусов. Местами возможен кратковременный дождь и гроза.

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