Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на август

Отключение будет произведено также в дошкольных учреждениях, школах, объектах здравоохранения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилые дома в Казани, подключенные к сетям АО «Татэнерго», останутся без горячей воды с 22 по 24 августа. Отключение производится в связи с ремонтом и гидроопрессовкой тепловых сетей

Горячей воды не будет в некоторых жилых домах по улицам: 2-я Ленинградская, 2-я Юго-Западная, Абсалямова, Адоратского, Айдарова, Амирхана, Бакалейная, Баруди, Батыршина, Блюхера, Бондаренко, Вахитова, Восход, Выборгская, Гаврилова, Гагарина, Коммунаров, Комсомольская,Лаврентьева, Ленинградская, Ленская, Лукина, Лушникова, Лядова, Максимова, Малая Армавирская, Малая Крыловка, Меридианная, Молодежная, Мусина, Мухамедьярова, Нигматуллина, Односторонка Гривки, Окольная, Октябрьская, Павлова, Пилотская, Побежимова, Симонова, Солдатская, Соловецких Юнг, Тверская, Трамвайная, Тэцевская, Усманова, Фрунзе, Химиков, Хакима, Хлебозаводская, Чапаева, Челюскина, Четаева, Ямашева, Яруллина.

Отключение будет произведено также в дошкольных учреждениях, школах, объектах здравоохранения, в спортивных комплексах и не только. С полным списком улиц и точными номерами домов, в которых не будет горячего водоснабжения в августе, можно ознакомиться на портале мэрии Казани.

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала график отключения воды на 2023 год в домах, подключенных к теплосетях АО «Казэнерго».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram