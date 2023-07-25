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НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:00

Для пострадавших от взрыва в Нижнекамске организован пункт временного размещения

Он расположен в здании школы
Адам САГАЛ
В результате взрыва серьезно пострадал подъезд жилого дома

В результате взрыва серьезно пострадал подъезд жилого дома

Для всех желающих, чьи квартиры пострадали при взрыве в доме на проспекте, Вахитова организован пункт временного размещения в школе №12. Об этом сообщил глава Нижнекамска Рамиль Муллин.

Напомним, взрыв в Нижнекамске прогремел рано утром 25 июля и попал на кадры камеры видеонаблюдения.

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