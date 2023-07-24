В Казани стартовал процесс по делу руководителей частной школы New School

Руководителям школы вменяют незаконное предпринимательство с доходом более 7 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 24 июля, Московский районный суд Казани приступил к рассмотрению дела создателей частной школы New School. Им вменяют незаконное предпринимательство с доходом более 7 миллионов рублей.

В отношении экс-директора частной школы Артема Краснова заведено уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и мошенничество в особо крупном размере.

На скамье подсудимых также оказалась Лилия Зиятдинова, которая, по версии следствия, была номинальным директором учреждения. Ее обвиняют в осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Зиятдинова частично признала свою вину, а Краснов не признает ее в полном объеме. В процессе объявлен перерыв, сообщает «Реальное время».

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