Дрогнула рука: В Татарстане пенсионерка едва не отрезала пилой голову восьмилетней внучке

Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 23 июля, в СНТ «Алма» Лаишевского района у 66-летней женщины гостили ее взрослая дочь и восьмилетняя внучка. Маленькая девочка решила помочь бабушке распилить дрова. Для этого пенсионерка достала электрическую цепную пилу. Внучка держала полено, а бабушка пилила. В один из моментов рука женщины дрогнула. Пила соскочила и едва не отрезала голову девочки. Она получила ранения лица. Ребенка срочно доставили в реанимацию ДРКБ Казани. Там девочке провели срочные операции.

В настоящее время по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах.

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