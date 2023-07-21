Особой популярностью в Казани пользуются открытые бассейны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От современных крытых комплексов с современными удобствами до открытых бассейнов с живописными видами - все эти разнообразные варианты для отдыха можно найти в Казани. «Комсомолка» делится лучшими бассейнами города, основанными на качестве услуг и отзывах посетителей.

Бассейн Арена Swim в Казани

Адрес: Ак Барс Арена, проспект Ямашева, 115А

Режим работы: ежедневно с 7.30 до 21.00, в воскресенье - с 8.30 до 20.00

В этом бассейне можно как прийти на свободное плавание, так и записаться на персональные, групповые тренировки или акваэробику. При посещении бассейна в Казани для детей необходимо иметь соответствующие справки от терапевта. Разовое свободное плавание стоит от 500 рублей, а длина бассейна составляет 18 метров.

Адрес: улица Сибгата Хакима, 70

Режим работы: с понедельника по пятницу - с 6.00 до 13.30 и с 18.00 до 22.00; в субботу - с 6.00 до 13.30, с 14.15 до 22.00; в воскресенье - с 7.30 до 13.30, с 14.15 до 21.00.

Дворец водных видов спорта — одно из крупнейших крытых спортивных сооружений России. Здесь проходят подготовку и соревнуются профессиональные спортсмены со всего мира. В обычное же время комплекс доступен для всех желающих. Цена на разовое посещение начинается от 500 рублей, для льготных групп посетителей - от 350 рублей.

Открытый бассейн на базе отдыха «Лебяжье» в Казани

Адрес: озеро Лебяжье, 3

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

В 15 минутах от центра города расположена база отдыха в Казани с бассейном. Для гостей здесь имеются, зонтики и шезлонги, а вместо кафеля - газон. Вход в бассейн для взрослых - 700 рублей за день. Дети до 5 лет могут купаться бесплатно.

Бассейн «КАИ Олимп» в Казани

Адрес: улица Чистопольская, 65А

Режим работы: в понедельник, среду и пятницу с 6.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 18.30 до 22.00.

Здесь расположен крытый плавательный бассейн площадью 50 на 25 метров. Желающие могут посетить сауну и кедровую бочку. Комплекс предлагает обучение плаванию детей и взрослых, а также проводит занятия по водному поло. Разовое посещение стоит от 200 рублей, цена на абонемент в этот бассейн в Казани стартует от 800 рублей.

Бассейн в СК «Бустан» в Казани

Адрес: проезд Профессора Нужина, 3

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 22.00

В спортивном комплексе есть большой и малый бассейны, а также зал для сухого плавания. Можно записаться на акваэробику, групповое или индивидуальное обучение. Причем учат плаванию здесь как взрослых, так и детей. Цена на разовое посещение стартует от 300 рублей.

Открытый бассейн «Ривьеры» в Казани

Адрес: улица Фатыха Амирхана, 1

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Открытые бассейны в Казани пользуются особой популярностью не только у местных жителей, но и гостей города. Здесь есть шезлонги, сауна, детская зона, душевые и раздевалки. Одно из главных преимуществ, что находится 80-метровый подогреваемый бассейн в центре Казани. Цена на посещение пляжа начинается от 1 850 рублей.

Бассейн «Буревестник» в Казани

Адрес: Деревня Универсиады, 33

Режим работы летом: ежедневно с 7.45 до 21.00 ежедневно.

Бассейн в СК «Буревестник» подходит для профессиональных тренировок, проведения крупномасштабных соревнований и просто для свободного плавания. Разовое посещение стоит здесь от 250 рублей, а сам бассейн состоит из 10 дорожек по 50 метров.

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