В Альметьевске простились с погибшим в Азовском море пилотом Тимуром Хисматуллиным

Посмертно Тимура Хисматуллина наградили орденом Мужества

В Альметьевске состоялась церемония прощания с летчиком Тимуром Хисматуллиным, который погиб во время учебного полета в Краснодарском крае над Азовским морем. Церемония прошла в молодежном центре.

27-летний летчик сделал все возможное, чтобы увести самолет как можно дальше от людей. Близкие говорят, что он мог бы спастись сам, но тогда погибли бы другие. Вместо этого он направил авиасудно в воду.

«Благодаря Тимуру и его сослуживцам мы можем смотреть на мирное небо. Он будет примером для всех подрастающих жителей Альметьевска», – сказал на церемонии руководитель исполкома Альметьевска Айдар Каюмов.

Посмертно Тимура Хисматуллина наградили орденом Мужества, который передали его жене и родителям.

Похоронили летчика на Аллее Героев на городском кладбище.

Ранее мы сообщали, что некоторые очевидцы вместо того, чтобы помочь Тимуру, снимали трагедию на видео.

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