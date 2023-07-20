«Нужно было спасать, а не снимать видео»: погибшим в Азовском море летчиком СУ-25 оказался житель Татарстана

Тимур успел катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, но это его не спасло

Погибшим в Краснодарском крае летчиком оказался житель Татарстана. 27-летний Тимур Хисматуллин управлял самолетом СУ-25, который рухнул в Азовское море неподалеку от Ейска.

Тимур родом из Альметьевска, в этом городе он окончил школу №17. Одноклассники и педагоги шокированы известием о гибели парня и вспоминают его исключительно с положительной стороны.

«Погиб один из самых мужественных, самых стойких, самых добрых и улыбчивых выпускников нашей школы. Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят. Помним! Любим! Скорбим!», - прокомментировали в школе весть о трагедии.

«В одном дворе росли с ним, вместе гуляли, смелый парень был», - вспоминает приятель погибшего по имени Радик.

Трагедия произошла 17 июля. Некоторые даже смогли заснять на видео момент падения самолета в воду – посмотреть ролик можно здесь. Пользователи соцсети массово возмущаются, что очевидцы вместо того, чтобы звать на помощь, снимали происходящее на телефон, а кто-то и вовсе шутил.

«Нужно было спасать, а не снимать видео! На берегу наверняка были лодки, катера. До просто 112 позвонили бы», - недоумевает в сети Андрей.

Тимур Хисматуллин успел катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, однако, по предварительным данным, он нахлебался воды из-за накрывшего его купола парашюта. Спустя некоторое время летчика доставили на берег и пытались реанимировать, но, к сожалению, спасти Тимура не удалось.

Пользователи сети, даже те, кто совсем не знал парня, массово пишут слова соболезнования из-за его трагической гибели. Многие называют его героем.

Хоронить летчика будут на родине - в Альметьевске.

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