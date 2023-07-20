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Происшествия20 июля 2023 6:18

«Нужно было спасать, а не снимать видео»: погибшим в Азовском море летчиком СУ-25 оказался житель Татарстана

Погибшим в Азовском море летчиком СУ-25 оказался житель Татарстана Тимур Хисматуллин
Адам САГАЛ
Тимур успел катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, но это его не спасло

Тимур успел катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, но это его не спасло

Погибшим в Краснодарском крае летчиком оказался житель Татарстана. 27-летний Тимур Хисматуллин управлял самолетом СУ-25, который рухнул в Азовское море неподалеку от Ейска.

Тимур родом из Альметьевска, в этом городе он окончил школу №17. Одноклассники и педагоги шокированы известием о гибели парня и вспоминают его исключительно с положительной стороны.

«Погиб один из самых мужественных, самых стойких, самых добрых и улыбчивых выпускников нашей школы. Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят. Помним! Любим! Скорбим!», - прокомментировали в школе весть о трагедии.

«В одном дворе росли с ним, вместе гуляли, смелый парень был», - вспоминает приятель погибшего по имени Радик.

Трагедия произошла 17 июля. Некоторые даже смогли заснять на видео момент падения самолета в воду – посмотреть ролик можно здесь. Пользователи соцсети массово возмущаются, что очевидцы вместо того, чтобы звать на помощь, снимали происходящее на телефон, а кто-то и вовсе шутил.

«Нужно было спасать, а не снимать видео! На берегу наверняка были лодки, катера. До просто 112 позвонили бы», - недоумевает в сети Андрей.

Тимур Хисматуллин успел катапультироваться за несколько секунд до падения самолета, однако, по предварительным данным, он нахлебался воды из-за накрывшего его купола парашюта. Спустя некоторое время летчика доставили на берег и пытались реанимировать, но, к сожалению, спасти Тимура не удалось.

Пользователи сети, даже те, кто совсем не знал парня, массово пишут слова соболезнования из-за его трагической гибели. Многие называют его героем.

Хоронить летчика будут на родине - в Альметьевске.

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