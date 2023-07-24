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НовостиОбщество24 июля 2023 6:51

В 2023 году два района Казани получили рекордную сумму по программе «Наш двор»

Работы по благоустройству там идут на 98 объектах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Все работы по благоустройству идут согласно графику.

Все работы по благоустройству идут согласно графику.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как рассказал на еженедельном совещании в исполкоме Казани первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин, в 2023 году на благоустройство по республиканской программе «Наш двор» его районы получили рекордную сумму за все года. По его словам, было выделено 746 миллионов рублей. За эти деньги благоустройство проходит в 98 дворах. Все работы идут по графику.

Всего же в Кировском и Московском районах Казани за три года действия республиканкой программы должны обустроить 319 дворов – это 64% от их общего числа.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в городе капремонт многоквартирных домов завершен на 76,1% от годового плана.

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