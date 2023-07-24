В 2023 году два района Казани получили рекордную сумму по программе «Наш двор»

Все работы по благоустройству идут согласно графику. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как рассказал на еженедельном совещании в исполкоме Казани первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин, в 2023 году на благоустройство по республиканской программе «Наш двор» его районы получили рекордную сумму за все года. По его словам, было выделено 746 миллионов рублей. За эти деньги благоустройство проходит в 98 дворах. Все работы идут по графику.

Всего же в Кировском и Московском районах Казани за три года действия республиканкой программы должны обустроить 319 дворов – это 64% от их общего числа.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в городе капремонт многоквартирных домов завершен на 76,1% от годового плана.

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