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НовостиНедвижимость24 июля 2023 6:18

В Казани капремонт многоквартирных домов выполнен на 76%

На 28,8% работ уже оформлена акты о приеме
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В 2023 году в программу вошли 217 домов.

В 2023 году в программу вошли 217 домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 76,1%. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Василий Лысачкин.

По словам Лысачкина, на 28,8% работ уже оформлена акты о приеме. В 2023 году в программу вошли 217 домов. Из них 31 объект был включен за счет экономии предыдущих лет.

Как отметил спикер, капремонт проходит в 53 малоэтажных домах, которые являются малодоходными. За последние пять лет отремонтировали 385 таких домов.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют 223 многоквартирных дома.

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