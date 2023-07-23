В двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей

Все работы должны завершить в 2024 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ново-Савиновском и Советском районах Казани будут строить дороги около ЖК «Свобода» и ЖК «Яратам». На это потратят более 529,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, дороги построят от проспекта Амирхана по улице Козина до дома №60 на улице Хакима, а также около улиц Бухарская и Крылова. Помимо основных работ, там проведут благоустройство территории и проложат электросети, водопровод и ливневки. Все работы должны будут закончить весной 2024 года.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», на капитальный ремонт четырех участков дороги в Нижнекамске решили потратить почти миллиард рублей.

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