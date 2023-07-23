Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 12:04

В двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей

Работы будут идти около ЖК «Свобода» и ЖК «Яратам»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Все работы должны завершить в 2024 году.

Все работы должны завершить в 2024 году.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ново-Савиновском и Советском районах Казани будут строить дороги около ЖК «Свобода» и ЖК «Яратам». На это потратят более 529,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, дороги построят от проспекта Амирхана по улице Козина до дома №60 на улице Хакима, а также около улиц Бухарская и Крылова. Помимо основных работ, там проведут благоустройство территории и проложат электросети, водопровод и ливневки. Все работы должны будут закончить весной 2024 года.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», на капитальный ремонт четырех участков дороги в Нижнекамске решили потратить почти миллиард рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram