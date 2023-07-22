В Татарстане продлены налоговые льготы для резидентов технопарков

Ставка в 5% сохранится для компаний, выбирающих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Фото: пресс-служба раиса РТ

Действие некоторых налоговых льгот для резидентов технопарков в Татарстане продлено на год. Это касается налоговых ставок для плательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Глава Татарстана подписал соответствующий закон.

Документ вступит в силу с начала 2024 года. Ставка в 5% сохранится для компаний, выбирающих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, а 1% — для тех, кто определил в качестве объекта налогообложения статью «Доход».

Ранее мы сообщали, что в Татарстане предприниматели получат бесплатный доступ к электронному документообороту. Его можно оформить на год, подав заявку.

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