В Татарстане предприниматели получат бесплатный доступ к электронному документообороту

Прием заявок проводят в Центре «Мой бизнес» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане предприниматели смогут на год получить бесплатный доступ к сервису электронного документооборота (ЭДО). Прием соответствующих заявок проводят в Центре «Мой бизнес».

Подать заявку можно на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки». Отслеживать статус заявки можно на этом же сайте.

Электронный документооборот позволяет оформлять акты, счета-фактуры, договоры, соглашения, накладные и другие документы в электронном виде и отправлять их партнерам по сети интернет.

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