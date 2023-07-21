В Чувашии пьяный водитель вылетел на детскую площадку и сломал качели

К счастью, никто из детей не пострадал. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Прокуратура Московского района Чебоксар контролирует ход проверки по факту происшествия с выездом машины на детскую площадку. Инцидент произошел днем 21 июля.

По предварительным данным, местный житель 1942 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения. Водитель тронулся с места, врезался в дерево и выехал на детскую площадку.

Трагедии удалось избежать, потому что дети в тот момент находились на другой стороне площадки. Сейчас проводятся проверка, виновник будет привлечен к предусмотренной законом ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Напомним, ранее в соседнем Татарстане произошла смертельная авария. От машины осталась груда металла.

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