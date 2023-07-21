Жителям Казани покажут «Парадоксы форм» Эдуарда Фадюшина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 22 июля, в казанском мультимедийном парке «Россия - Моя история» откроется выставка «Парадоксы форм» digital-художника из Челябинска Эдуарда Фадюшина. Сам автор называет свой стиль «атмосферная пластика сюрреализма».

Как рассказал художник, он черпает вдохновение из путешествий по разным уголкам Земли. Там он фотографирует людей, природу, архитектуру и арт-объекты. Эти снимки и становятся своего рода «холстом» для творческих экспериментов.

«Используя графические редакторы, я объединяю фрагменты снимков, накладываю фильтры, меняю форму, перспективу, а также дорисовываю что-то свое», — объясняет Эдуард Фадюшин.

Так, мост, запечатленный в одной из поездок, превращается в танцовщиц, бесформенный арт-объект в металлического кита, а стеклянное здание в океан.

«В классическом варианте в парке представлены мультимедийные выставки об истории России от древних времен и до событий 2016 года и одной из главных его задач является просветительская и образовательная деятельность. Проводя проекты подобные мультимедийной выставке «Парадоксы форм» мы, в общем- то и просвещаем наших гостей в эстетическом, культурном и художественном плане», — прокомментировали «Комсомолке» в парке «Россия — Моя история». — «Современное, цифровое искусство прекрасно тем, что для него нет границ, а это значит, что мы, как организаторы можем познакомить наших гостей с талантливыми людьми из любой точки нашей страны, открыть новые грани искусства и возможно подтолкнуть к реализации собственных творческих идей».

Выставку «Парадоксы форм» можно посмотреть до 12 августа. Мультимедийный парк открыт с 10:00 до 19:00, но в отдельные дни график работы экспозиции может меняться, все подробности по телефону: 8 (843) 267-42-04.