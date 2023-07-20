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НовостиОбщество20 июля 2023 13:03

В Татарстане запретят ввоз овец для Курбан-байрама из других регионов

Ограничения вступят в силу в 2024 году
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ограничения будут введены из-за риска ввоза больных овец.

Ограничения будут введены из-за риска ввоза больных овец.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2024 году в Татарстане запретят ввозить овец для Курбан-байрама из других регионов. Это необходимо для сохранения благополучия республики, рассказал на пресс-конференции замначальника ГУ Ветеринарии Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

Ограничения будут введены из-за риска ввоза больных овец в благополучный по заболеваниям животных регион. Сейчас ветеринарная служба и ДУМ Татарстана согласовывают приобретение жертвенных животных только в республике.

Отметим, что в этом году на Курбан-байрам в регионе было принесено в жертву свыше 13,8 тысячи овец, в том числе в Казани - более 5,8 тысячи голов.

Ранее стало известно, что в Татарстане есть угроза распространения африканской чумы свиней.

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