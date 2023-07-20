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НовостиОбщество20 июля 2023 9:57

В Татарстане есть угроза распространения африканской чумы свиней

Это связано со случаями болезни в соседних регионах
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Главными распространителями являются кабаны.

Главными распространителями являются кабаны.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане есть угроза распространения африканской чумы свиней (АЧС). Это связано со случаями болезни в соседних регионах - в Чувашии и Удмуртии. Об этом сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

По словам Мотыгуллина, инфекция может распространиться очень быстро и привести к серьезным экономическим потерям. Главными распространителями африканской чумы свиней являются дикие кабаны. В связи с этим необходимо снизить их поголовье.

Отметим, в России с начала 2023 года было зарегистрировано 38 очагов АЧС. Из них 21 были связаны с домашними свиньями, 17 - с дикими кабанами.

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