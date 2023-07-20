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НовостиНедвижимость20 июля 2023 11:01

В Набережных Челнах появится мурал с татарским поэтом Мусой Джалилем

Свой облик изменят жилой дом и школа
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Эскиз мурала. Фото: мэрия Набережных Челнов

Эскиз мурала. Фото: мэрия Набережных Челнов

В ближайшее время на торце жилого дома №9/1 в поселке ГЭС появится мурал, посвященный татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Об этом рассказала главный архитектор Набережных Челнов Малика Шамсиева.

Нарисует мурал на проспекте Мусы Джалиля местный художник Марат Билялов. Кроме того, свой облик изменит школа №56 Набережных Челнов. Мурал здесь появится в рамках проекта фестиваля стрит-арта. Идеи финансируются за счет республиканского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Ранее стало известно, что предприятия в Набережных Челнах будут выявлять непривитых сотрудников.

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