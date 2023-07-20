Предприятия в Набережных Челнах будут выявлять непривитых сотрудников

в Татарстане с начала 2023 года зафиксированы 72 случая заболевания корью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санврач по Набережным Челнам Ильгизар Бариев призвал выявлять непривитых от кори сотрудников на всех предприятиях города. Для этого необходимо провести анализ иммунопрофилактики и сделать выборку людей, подлежащих вакцинации.

Связано это с тем, что в сезон отпусков местные жители чаще выезжают в другие регионы России или за рубеж. Риск контакта с зараженными возрастает, поэтому обратно они могут завезти инфекции.

По информации Роспотребнадзора, в Татарстане сначала 2023 года зафиксированы 72 случая заболевания корью, в 32 из них заражены дети. Напомним, в Набережных Челнах из-за вспышки кори закрыли частный детский центр.

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