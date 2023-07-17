В Набережных Челнах из-за вспышки кори закрыли частный детский центр

Ведется работа по вакцинации контактных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за вспышки кори в Набережных Челнах временно закрыли частный детский центр. Соответствующее решение принято судом, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

«Заболеваемость была зарегистрирована в одном из частных детских центров. Судом вынесено решение о приостановлении работы детского центра Монтессори на 40 суток», - сообщил Бариев.

Как уточнил главный санитарный врач Набережных Челнов, ведется работа по вакцинации контактных.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане продолжают вакцинировать от кори.

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