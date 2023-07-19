В Йошкар-Оле бетонная плита упала с балкона жилого дома

На месте просвета раньше была стена. Фото: прокуратура Марий Эл

В среду, 19 июля, с балкона многоквартирного дома, расположенного по улице Кирова в Йошкар-Оле, упала бетонная плита. Она обрушилась на придомовую территорию и чудом от нее никто не пострадал.

Прокуратура столицы Марий Эл взяла на контроль выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего. При наличии оснований будет принят комплекс мер, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что хедлайнерами Дня города в Йошкар-Оле станут группа «Винтаж» и Ольга Кормухина.

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