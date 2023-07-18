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НовостиДосуг18 июля 2023 13:35

Хедлайнерами Дня города в Йошкар-Оле станут группа «Винтаж» и Ольга Кормухина

Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 6 августа
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Группа «Винтаж» выступит 6 августа.

Группа «Винтаж» выступит 6 августа.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В этом году Йошкар-Оле исполняется 439 лет. По этому случаю в городе с 3 по 6 августа пройдут праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы Марий Эл.

Вечером 5 августа на Патриаршей площади выступит заслуженная артистка России Ольга Кормухина, а 6 августа - группа «Винтаж», рассказали в администрации города.

Напомним, ранее из Казани в Йошкар-Олу стало курсировать больше пригородных поездов.

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