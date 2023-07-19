В Татарстане назвали район с самой большой нехваткой мест в детсадах

Родители, чьи дети не попали в детский сад, могут водить ребенка в консультационный центр. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пестречинском районе остро не хватает мест в детских садах. Об этом заявила начальник управления общего образования Татарстана Татьяна Алексеева.

Связано это с тем, что в районе введется активная застройка, появляются новые дома, заселяются молодые семьи. Проблемными точками являются деревня Куюки и ЖК «Усадьба Царево», в которых отмечается потребность в новых дошкольных учреждениях.

Родители, чьи дети не попали в детский сад, могут водить ребенка в консультационный центр - там с ним будут заниматься специалисты. Министр также предложила использовать свободные места в дошкольных учреждениях Казани.

Ранее в городской мэрии рассказали родителям, как попасть в детсад без приложений и карт.

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