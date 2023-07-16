В мэрии Казани разъяснили родителям, как попасть в детсад без приложений и карт

ФОТО: телеграм-канал мэрии Казани

Накануне в официальном телеграм-канале мэрии Казани появились негативные комментарии местных жителей. Они жаловались на необходимость платного приложения для входа в детские сады города. Однако представители администрации заверили, что его использование – это не единственное и не обязательное условие для входа в детский сад.

В мэрии разъяснили родителям и другие способы, чтобы попасть в детский сад без приложений и карт – традиционные пластиковые карты доступа или звонок по домофону на пост охраны дошкольного учреждения.

В управлении информационных технологий и связи объяснили: «Использование мобильного приложения является лишь дополнительной удобной опцией и осуществляется исключительно на добровольной основе. В случае, если родитель отказывается от использования системы контроля доступа, он сможет получить доступ на территорию дошкольного образовательного учреждения используя домофонную систему в соответствии с существующим регламентом посещения».

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