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НовостиОбщество23 июня 2023 15:16

С 24 июня увеличится составность пригородных поездов из Казани в Йошкар-Олу

Поезда в двухвагонном исполнении будут курсировать по выходным дням
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: ППК АО "Содружество" ВК

ФОТО: ППК АО "Содружество" ВК

С 24 июня увеличится составность пригородных поездов из Казани в Йошкар-Олу. Об этом сообщили в пресс-службе пассажирской компании «Содружество».

Изменения затронут поезда № 6382, следующий по маршруту Йошкар-Ола — Казань, и № 6383, отправляющийся из Татарстана в Марий Эл.

По выходным дням, в субботу и воскресенье, поезда будут ходить в двухвагонном исполнении. Это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров.

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