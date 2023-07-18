Волынец предложила ввести отсрочку от армии для молодых учителей

Обращение направлено в Госдуму. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать выпускникам педагогических колледжей и университетов отсрочку от армии или приравнять работу в школе к альтернативной службе. Для этого должно быть соблюдено условие - они должны сразу после учебы трудоустроиться в школу.

По словам Волынец, в современных школах не хватает педагогов-мужчин, которые показывают модель мужского поведения особенно для мальчиков. Поэтому на федеральном уровне требуется комплекс мер по привлечению мужчин в школы.

Свое обращение детский омбудсмен направила на имя главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, сообщает RT.

Ранее Ирина Волынец призвала проводить аборты только по системе ОМС.

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