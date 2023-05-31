Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС

Как уточнила Волынец, аборты являются ведущим фактором, который негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила обращение руководителю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать инициативу о проведении абортов лишь по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как уточнила Волынец, аборты являются ведущим фактором, который негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин, сообщает RT.

- Частные клиники не всегда предоставляют данные о прерванных в них беременностях, - уточнила омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что Ирина Волынец предлагает ввести в Татарстане принудительную медиацию.

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