Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 7:36

Ирина Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС

Обращение направлено в Госдуму
Адам САГАЛ
Как уточнила Волынец, аборты являются ведущим фактором, который негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин

Как уточнила Волынец, аборты являются ведущим фактором, который негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила обращение руководителю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать инициативу о проведении абортов лишь по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как уточнила Волынец, аборты являются ведущим фактором, который негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин, сообщает RT.

- Частные клиники не всегда предоставляют данные о прерванных в них беременностях, - уточнила омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что Ирина Волынец предлагает ввести в Татарстане принудительную медиацию.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram