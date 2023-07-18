В Казани изменятся маршруты четырех автобусов

Ограничения продлятся с 7.00 до 13.00. Фото: комитет по транспорту Казани

В пятницу, 21 июля, в Казани из-за крестного хода с 7.00 до 13.00 автобусы №22, 28, 28а, 89 будут курсировать по иному маршруту.

Автобусы №22 проедут по Кремлевской дамбе - площади Тысячелетия - Лево-Булачной - Пушкина - Горького - Ершова и далее без изменений. Обратно они поедут по Карла Маркса - Пушкина - Право-Булачной - площади Тысячелетия - Кремлевской дамбе и далее.

Автобусы №28 будут курсировать через Карла Маркса - Пушкина - Право-Булачную - площадь Тысячелетия - Кремлевскую дамбу и затем как обычно.

Автобусы №28а поедут по Кремлевской дамбе - площади Тысячелетия - Лево-Булачной - Пушкина - Горького - Ершова, а потом без изменений, предупредили в комитете по транспорту Казани.

Автобусы №89 будут ходить по Карла Маркса - Пушкина - Право-Булачной - площади Тысячелетия - Кремлевской дамбе, а после по привычному маршруту. В другую сторону автобусы поедут через Кремлевскую дамбу - площадь Тысячелетия - Лево-Булачную - Пушкина - Горького - Ершова и далее.

Напомним, что из-за крестного хода в Казани перекроют дорогу от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря. Городская мэрия поделилась программой праздника.

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