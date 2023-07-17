Пестречинский район стал лидером по рождаемости в Татарстане

Последнее место по рождаемости среди районов Татарстана занял Тетюшский район. Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам 2022 года самые высокие показатели рождаемости и естественного прироста населения в Татарстане оказались у Пестречинского района. Коэффициент на 1 тысячу людей составил 11,3.

Вторым по рождаемости оказался Арский район с показателем 10,9. Третье место разделили между собой Казань и Высокогорский район. Их коэффициент равняется 10,7, приводит статистику Татарстанстат.

Самый маленький показатель среди районов Татарстана зафиксировали в Тетюшской. На 1 тысячу жителей он составил всего лишь 5,1.

Ранее стало известно, что дети-сироты участников СВО получат жилье в приоритетном порядке.

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