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НовостиОбщество17 июля 2023 7:20

Пестречинский район стал лидером по рождаемости в Татарстане

Коэффициент составил 11,3
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Последнее место по рождаемости среди районов Татарстана занял Тетюшский район.

Последнее место по рождаемости среди районов Татарстана занял Тетюшский район.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам 2022 года самые высокие показатели рождаемости и естественного прироста населения в Татарстане оказались у Пестречинского района. Коэффициент на 1 тысячу людей составил 11,3.

Вторым по рождаемости оказался Арский район с показателем 10,9. Третье место разделили между собой Казань и Высокогорский район. Их коэффициент равняется 10,7, приводит статистику Татарстанстат.

Самый маленький показатель среди районов Татарстана зафиксировали в Тетюшской. На 1 тысячу жителей он составил всего лишь 5,1.

Ранее стало известно, что дети-сироты участников СВО получат жилье в приоритетном порядке.

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