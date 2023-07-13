В Татарстане дети-сироты участников СВО получат жилье в приоритетном порядке

Документ разработан в целях повышения социальных гарантий для детей участников СВО. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Татарстане дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в СВО, будут в приоритете получать жилье. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на 45-м заседании Госсовета республики.

Депутат Александр Комиссаров отметил, что документ разработан в целях повышения социальных гарантий для детей, чьи родители участвовали в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что участникам СВО из Казани власти помогут с приобретением жилья.

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