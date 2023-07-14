Ученые из Казани внедряют квантовые технологии в повседневную жизнь

Новейшие разработки позволят повысить конкурентоспособность России Фото: Мария ЛЕНЦ

Запуск пилотного сегмента первой в России многоузловой квантовой сети произвели специалисты Казанского квантового центра (КНИТУ-КАИ) вместе с коллегами из ИТМО. Она создавалась с использованием телекоммуникационной инфраструктуры компании «Таттелеком». По словам профильных специалистов, в течение ближайших десяти лет технология квантовой коммуникации станет такой же привычной и полезной частью жизни россиян, как широкополосный интернет и сотовая связь.

В 2024-2025 годах эксперты ожидают появления в мире прототипов квантовых вычислительных систем на основе более чем 1000 кубитов и облачного доступа к ним. К этому времени квантовые компьютеры могут превзойти классические в решении некоторых практических задач.

Предполагается, что новейшие разработки позволят повысить конкурентоспособность России, помогут защитить персональные данные как никогда ранее, поднимут на новый уровень сферу медицины, существенно повысят качество жизни в городах.

В нашей стране поддерживает развитие технологий квантовых вычислений федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Форум будущих технологий – ведущая площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Мероприятие проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

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