Участникам СВО из Казани власти помогут с приобретением жилья

Фото: Александр КОЦ

Участникам специальной военной операции из Казани и их семьям власти помогут с приобретением жилья. Такая информация опубликована на сайте мэрии Казани в сборнике документов.

Изменения были внесены в постановление «О признании граждан нуждающимися в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений». Теперь эта мера распространяется и на участников СВО. Помощь будет оказываться тем, кто служил там с самого начала, а именно с 24 февраля прошлого года.

Контролировать исполнение поручения должен замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram