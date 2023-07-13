Заслуженная артистка Татарстана МакSим призналась в алкогольной зависимости

Марина опубликовала обращение в одной из своих соцсетей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рожденная в Татарстане певица МакSим призналась в том, что уже долгое время проходит лечение в клинике от алкогольной зависимости. Марина опубликовала видео в одной из своих соцсетей.

В обращении звезда отметила, что рано стала гастролировать после тяжелой болезни и взяла на себя слишком большую ответственность. МакSим стала выпивать, чтобы чувствовать себя бодрее на концертах, но организм дал сбой - это привело к срыву концерта в Сочи и отмене выступлений.

Певица отметила, что рассказать об алкогольной зависимости окружающим - это огромный шаг для нее. В свою очередь, фанаты в комментариях поддержали певицу, отметив, что далеко не все могут признать свои слабости.

Напомним, ранее заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин сыграл свадьбу.

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