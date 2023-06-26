Заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин сыграл свадьбу

В марте этого года Ришат сделал предложение Алие, отношения с которой певец скрывал. Фото: из соцсетей

В прошедшее воскресенье, 25 июня, заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин и певица Алия Карачурина сыграли свадьбу. При этом сам брак возлюбленные зарегистрировали еще 23 числа в ЗАГСе Казани. Об этом пара рассказала в своих соцсетях.

В марте этого года Ришат сделал предложение Алие, отношения с которой певец скрывал. В апреле возлюбленные организовали никах, а в июне - была сыграна свадьба, которую так ждали поклонники Тухватуллина.

Отметим, что на свадьбе было много именитых артистов, которые исполнили свои песни. Среди них Салат Фатхутдинов, Винера Ганеева, Элвин Грей и Анвар Нургалиев.

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