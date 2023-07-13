Банк «Открытие»: половина жителей ПФО тратит на сладости не более 1000 рублей в месяц

68% резидентов Приволжья считают, что сладости вредны для здоровья. Тем не менее, 53% постоянно употребляют в пищу сладкое и только 2% совсем не едят сладостей. Шоколад уверенно лидирует в рейтинге «сладких» предпочтений наших соотечественников, а главные сладкоежки живут на Северо-Западе России. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Почти две трети опрошенных в ПФО (68%) полагают, что сладости вредят здоровью (18% определенно да, 49% скорее да). Наиболее радикально в этом отношении настроены жители Урала (71%), реже всего такой ответ давали на Дальнем Востоке (52%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (56%). При этом 30% опрошенных региона не считают сладкое угрозой здоровью (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 41%, на Урале 24%). Только 2% затруднились ответить на этот вопрос.

Опасения относительно здоровья не останавливают жителей округа от употребления конфет, шоколада, мармелада, пастилы, тортов, выпечки и фруктов с высоким содержанием сахара. 15% едят сладкое несколько раз в день (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25%, в Центральном федеральном округе 10%). Еще 38% употребляют продукты с высоким содержанием сахара каждый день. Раз в несколько дней позволяют себе сладости 28%, раз в неделю - 9%, крайне редко, не чаще чем раз в месяц - 8%. Вообще не едят сладости только 2% опрошенных (в Центральном федеральном округе 6%, а на Урале таких не нашлось).

В рейтинге самых любимых сладостей жителей Приволжья (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) с явным преимуществом победил шоколад (62%). На втором месте оказались конфеты (31%), на третьем - торты (32%). Сладкую выпечку любят 29% опрошенных, мармелад - 17%, фрукты с высоким содержанием сахара - 15%, пастилу - 12%.

Отвечая на открытый вопрос о причинах употребления в пищу сладостей (можно было давать более одного варианта ответа), 78% опрошенных сообщили, что это дает им ощущение счастья и удовольствия, 19% таким способом заедают стресс. 5% сочли такой причиной пользу для здоровья, еще 10% назвали другие причины.

При всей своей любви к сладкому большинство опрошенных региона достаточно скромно оценили свои расходы на эти цели. Чуть больше половины (51%) тратят на сладкое не более 1000 рублей в месяц, еще 36% - от 1000 до 3000 рублей. 11% расходуют на покупку сладостей от 3000 до 5000 тысяч рублей и только 2% - больше 5000 рублей в месяц (в Москве и Московской области 8%).

*Опрос проведен 26-29 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.