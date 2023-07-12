Госкомитет Татарстана заявил о нехватке гостиниц для размещения туристов

В Татарстане в связи с закрытием границ увеличился туристический поток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в связи с закрытием границ увеличился туристический поток. Однако вместе с тем появилась новая проблема - средств размещения для туристов как в городах, так и на природе не хватает.

На фоне дефицита номеров и высокого спроса выросли цены на услуги гостиниц. Сейчас все усилия направляются на увеличение номерного фонда, чтобы «не происходило перегибов», заявил глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Отметим, что по номерному фонду Татарстан занимает 6-е место по России, а по активному приросту туристического потока - 7-е место.

Ранее стало известно, что из Казани в Мурманск запустят прямые регулярные авиарейсы.

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