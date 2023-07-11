Из Казани в Мурманск запустят прямые регулярные авиарейсы с 26 июля

Время в пути составит около трех часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 26 июля из Казани в Мурманск начнут курсировать прямые регулярные авиарейсы. Самолеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю.

Из столицы Татарстана в Мурманск самолет отправляется по средам в 23.30, а приземляется в 2.25. В обратную сторону вылет осуществляется по четвергам в 8.55, а прилет в Казань - в 11.55.

Время в пути составит около трех часов. Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800 со 189 пассажирскими местами, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Ранее стало известно, что самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года.

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