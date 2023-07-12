В Казани влюбленные устроили фотосессию в парке полностью обнаженными

Многие пользователи соцсетей осудили поступок молодой пары Фото: принтскрин видео.

В Казани пара влюбленных устроила необычную фотосессию в парке Горького. Перед фотографом парень и девушка предстали полностью обнаженными. Они позировали, обнимаясь около импровизированного фонтана – неподалеку работал автополив газона.

Скандальная фотосессия проходила в 4 часа утра. Видимо, чтобы вокруг было меньше зрителей. Однако полностью избежать внимания казанцам не удалось – их на видео снял прохожий. Ролик опубликовали в мессенджерах.

Многие пользователи соцсетей осудили поступок молодой пары, но нашлись и те, кто не увидел ничего предосудительного в этом.

«Это было в 4 часа утра. Дети в такое время по улицам не ходят», - отметили защитники пары.

Видео с места событий можно посмотреть на нашем канале.

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