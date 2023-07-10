Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года

Зарубежных материалов в конструкции самолета не останется Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До конца 2024 года самолет Ту-214, который производят в Казани, будет полностью доработан. Зарубежных материалов в его конструкции не останется. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках своего выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ.

«До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 − один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. Целевой объем его производства через несколько лет должен составить 20 машин в год. Такая договоренность была достигнута в прошлом месяце в ходе нашего посещения казанского авиастроительного завода», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что гендиректор ОАК заявил о возможности создания укороченной версии Ту-214.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram