В Татарстане семеро выпускников сдавали ЕГЭ по татарскому языку

Главной причиной, по которой они выбрать этот предмет стало желание сохранить его и испытать себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году семеро выпускников сдавали ЕГЭ по татарскому языку. В прошлом году этот предмет выбрал лишь один человек.

Так, ЕГЭ по татарскому языку в текущем году сдавали Ихтияр Киямов и Тимерхан Сахабиев из Казани, Ралина Хабирова из Агрызского района, Рузина Сабирова и Альфина Хисамова из Нурлатского района, Данияр Шайхутдинов из Альметьевска, и Залия Юнусова из Балтасинского района.

Кроме того, главной причиной, по которой они выбрать этот предмет стало желание сохранить его и испытать себя, сообщает «Татар-информ»

Напомним, в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ 2023 на 200 баллов.

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