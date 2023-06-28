В Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ 2023 на 200 баллов

По словам ребят, им повезло с учителями. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выпускница школы №10 Нижнекамска Полина Еланская и выпускница лицея №1 Чистополя Александра Гришанова сдали на 200 баллов ЕГЭ 2023 по русскому языку и литературе. А Лиана Исмагилова из Муслюмовской гимназии, Камиль Калимуллин из лицея №170 Казани, Тимур Москвин из лицея № 35 Нижнекамска и Арина Астафьева из лицея №1 Чистопольского района стали двухсотбалльниками, сдав единый госэкзамен по таким предметам, как химия и биология, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

«Ребята говорят, что им повезло, так как у них преподают учителя, знающие и любящие свои предметы и переживающие за своих учеников», - также отметили в ведомстве.

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