На Волге возле острова Щурячий в Казани водолазы ищут утонувшего мужчину

Подробности произошедшего выясняются. Фото: МЧС Татарстана

В Кировском районе Казани ведутся поиски мужчин, который нырнул в заливе Волги возле острова Щурячий и так и не всплыл.

На месте происшествия работают инспекторы ГИМС и спасатели водолазной группы ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы Татарстана. Подробности произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Напомним, ранее в пожаре на улице Павлюхина в Казани пострадали двое мужчин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram