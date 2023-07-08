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НовостиПроисшествия8 июля 2023 12:16

В пожаре на улице Павлюхина в Казани пострадали двое мужчин

Их госпитализировали с ожогами в РКБ
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Причины пожара устанавливаются.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 8 июля на улице Павлюхина загорелся кирпичный гараж площадью 12 квадратных метров. Предполагается, что двое мужчин проводили кровельные работы с применением газового оборудования.

По прибытии пожарных огонь распространился на площади 2 квадратных метров. В 13.26 открытое горение удалось ликвидировать. В результате пожара пострадали двое мужчин.

Один мужчина получил 30-40% ожогов тела, его госпитализировали в РКБ в тяжелом состоянии. У второго мужчины - 10-20% ожогов тела, он был доставлен в больницу в среднем состоянии.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ранее в промышленной зоне Казани произошел пожар.

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