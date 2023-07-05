В промзоне Казани произошел пожар

Причину пожара предстоит установить специалистам Фото: МЧС Татарстана

В промзоне Казани, на улице Яшь Кыч, 4 июля в 22.50 произошел пожар. Огонь охватил территорию площадью около 100 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. Неподалеку находился склад с пластиковыми изделиями.

Справится с огнем удалось в 23:55. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Ранее мы сообщали, что в Казани на пожаре погибли двое дачников.

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