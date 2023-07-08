В Татарстане 81 молодая семья улучшит жилищные условия в этом году

Сейчас ведется подбор квартир на рынке жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году будут улучшены жилищные условия 81 молодой татарстанской семьи. Сейчас ведется подбор квартир на рынке жилья, финансирование при этом уже доведено до районов. Такие данные озвучил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на субботнем совещании.

Вместе с тем 930 квартир получат отдельные категории жителей республики. Речь идет о детях-сиротах, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, в Татарстане ввели 75% жилья от годового плана.

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