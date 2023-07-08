В Татарстане ввели 75% жилья от годового плана

Застройщики коммерческого жилья ввели 67% от запланированного объема. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья - это 75% от годового плана. Статистику на субботнем совещании привел глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Застройщики коммерческого жилья ввели 67% от запланированного объема, а именно 119 домов. Вместе с тем план на 2023 год по индивидуальному жилищному строительству реализован на 84% - это более чем 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

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