Православную гимназию в Набережных Челнах сдадут в 2024 году

Наиль Магдеев осмотрел ход строительства. Фото: мэрия Набережных Челнов

Утром, 8 июля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел ход строительства православной гимназии по улице Раскольникова. Ее возводят на пожертвования граждан и компаний города.

Ожидается, что в гимназии смогут обучаться 140 детей. Рядом с учреждением появятся также актовый и спортивный залы, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Градоначальник поручил строителям и председателю попечительского совета гимназии Илье Зуеву сдать гимназию в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, что резидентами ТОР «Набережные Челны» могут стать еще три компании.

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