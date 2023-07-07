Карадениз назначен главным тренером «Рубина-2»

Карадениз отметил, что провел в «Рубине» лучшие годы своей карьеры. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Главным тренером «Рубина-2» назначен бывший полузащитник основной казанской команды Гекдениз Карадениз.

Объявляя о назначении, президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, назвал Карадениза харизматичной личностью и выдающимся игроком

«А главное – он настоящий патриот клуба и города. Мы вместе с членами правления решили вернуть его в «Рубин» и уверены, что он сумеет передать свои знания и умения молодому поколению», - сказал Сафиуллин

Сам Карадениз отметил, что провел в «Рубине» лучшие годы своей карьеры и рад вновь надеть форму команды.

Клубу «Рубин-2» предстоит выступать в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги.

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