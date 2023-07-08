В Татарстане утвердили меры по улучшению условий проживания в домах престарелых

В комплекс входят свыше 10 мер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане приняли комплекс мер на 2023-2025 годы, нацеленный на сокращение очередности пожилых и инвалидов для помещения в стационарные организации соцобслуживания.

С помощью этих мер также намерены улучшить условия проживания в них пенсионеров и инвалидов. Распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а контроль за исполнением документа возложили на республиканский Минтруд.

В комплекс входят свыше десяти мер. Первая часть предполагает ежегодное составление программы капитального ремонта зданий, отслеживание кадровой обеспеченности и материально-технической базы. Вторая часть - помещение пожилых людей в приемные семьи. В 2023 году в них должны отправиться 33 человека.

Напомним, ранее в республике приняли ряд мер для увеличения продолжительности жизни татарстанцев.

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